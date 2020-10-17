الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يشعل المباراة ويسجل هدف التعادل في شباك ليفربول.. فيديو

أحرز كالفيرت هدف تعادل إيفرتون في شباك ليفربول في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت الهدف من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها كالفيرت برأسه على يمين الحارس أدريان لتسكن الشباك في الدقيقة 80.

كان ليفريول بتقدم بالهدف الأول عن طريق ماني، ليتعادل كين في الدقيقة 20.

وتقدم الريدز مجداد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 72 ، قبل أن ينجح كالفيرت في إدارك التعادل.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.

وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.

في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.

إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.

ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.