جاءت الهدف من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها كالفيرت برأسه على يمين الحارس أدريان لتسكن الشباك في الدقيقة 80.
كان ليفريول بتقدم بالهدف الأول عن طريق ماني، ليتعادل كين في الدقيقة 20.
وتقدم الريدز مجداد عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 72 ، قبل أن ينجح كالفيرت في إدارك التعادل.
ويسعى فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستعادة هيبته بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المدوي أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية.
وخاض ليفربول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز خلال في 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد.
في المقابل يطمح إيفرتون الذي يقدم نتائج خيالية هذا الموسم، في انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، لمواصلة تربعه على صدارة البريميرليج.
إيفرتون هو الفريق الوحيد الذي لم يفقد أي نقطة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز بجميع مبارياته.
ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الخامس بـ 9 نقاط.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يشعل المباراة ويسجل هدف التعادل في شباك ليفربول.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.