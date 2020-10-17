الخابورة يتفوق على صحم ضمن الاستعداد لاستكمال منافسات الموسم الكروي

كتب – يحيى المعمري:

تفوق فريق الخابورة على فريق صحم بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الاول على ملعب نادي الخابورة ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال منافسات الموسم الكروي المقرر له ان ينطلق يوم الاربعاء القادم في مختلف المسابقات الكروية التي تم ايقافها بسبب جائحة كورونا حيث تخوض معظم الفرق التجارب الودية للوقوف على جاهزية فرقها والوقوف على جاهزية اللاعبين بشكل اكبر.

وجاءت أهداف الخابورة عبر اللاعبين زيد الخابوري وسعيد الغداني وجاء هدف صحم عبر البديل حمدان الرديني وأضاع صحم ضربة جزاء عبر محسن جوهر بعد تصدي من قبل الحارس سامي غروب.

ويخوض فريق الخابورة أول لقاءاته في استكمال الموسم امام فريق عبري على ملعب مجمع عبري الرياضي يوم الاربعاء ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى فيما يلعب صحم مع صحار في المجمع الشبابي بصحار.

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