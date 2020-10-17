الرعود : بالعزيمة نصل لحلم التأهل إلى دوري الأضواء

فريق صلالة يعد العدة لخوض منافسات دوري الأولى لكرة القدم

صلالة ـ من عوض دهيش:

يواصل نادي صلالة تحضيراته لانطلاق منافسات دور الدرجة الاولى لكرة القدم الذي سوف تنطلق منافساته في 21 من الشهر الجاري ضمن قرارات الاتحاد العماني لكرة القدم في استكمال دوري الدرجة الأولى، ويعمل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي صلالة بقيادة المدرب السوري حمزة الايتوني علي خوض مباريات ودية ليقف علي التشكيلة الأساسية التي سوف يخوض بها المنافسات الرسمية من خلال جاهزية اللاعبين من الجوانب البدنية والمهارية والتكتيكية بعد التوقف الطويل الذي جاء نتيجة جائحة كورونا كوفيد 19 .

لدينا ثقة كبيرة

وأشاد علي بن عوض الرعود فاضل رئيس مجلس إدارة نادي صلالة بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون بالفريق الكروي الأول ومدى الانضباط والالتزام بمواعيد التدريبات وتطبيقهم لتعليمات المدرب مؤكدا بأن النادي لديه طموح كبير هذا الموسم للحصول علي إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة لدوري الاضواء وطالب اللاعبين بالاستمرار علي هذا المجهود وعدم التراخي وبالاصرار والعزيمة من قبل اللاعبين سوف نصل للهدف الذي نخطط له من قبل إدارة النادي واللاعبين في هذا الموسم الكروي وأضاف بأن ثقة الادارة في لاعبينا كبيرة والمحافظة علي الصحة العامة وعدم الاختلاط واتخاذ الاجراءات الاحترازية للجائحة.

وأضاف بأن الاعداد للفريق الكروي الأول للنادي بقيادة المدرب السوري حمزة يسير بشكل مثالي وفق ما خطط له بتواجد كل اللاعبين المحليين بالفريق ، ونترقب وصول اللاعبين الأجانب خلال الفترة القادمة للإعداد قبل دخول الفريق في معترك المنافسات لدوري الدرجة الأولى التي نسعى من خلالها إلي تحقيق التأهل ضمن الأندية الثلاثة صاحبة بطاقات الصعود لدوري الاضواء للموسم القادم

واضاف المباريات الثلاث التي سيتم استكمالها من مباريات المجموعتين ، فريقنا صلالة ضمن المجموعة الأولى الحديدية والتي لا شك سوف تشهد مبارياتها الكثير من الإثارة والندية لأن أي خسارة لأي فريق يعنى الابتعاد عن ركب المطاردة وبالرغم من أن نادي صور متصدر ترتيب المجموعة ومباراتنا الأولى بعد التوقف ستكون معه والفرق بيننا بالنقاط حتى الآن 3 نقاط فقط وبيننا والثاني الاتحاد نقطة واحدة ولذا تعد هذه المباراة الأولى ذات أهمية كبيرة للفريقين وايضا لكافة فرق المجموعة

الايتوني :-الاستعدادات جيدة

ومن جانب اخر قال المدرب السوري حمزة الايتوني مدرب الفريق الكروي الأول بنادي صلالة الاستعداد جيد مع أن الوقت قصير نوع ما وبدأنا بالإعداد البدني أكثر من الجانب الفني ، ونسعى من خلاله الي العمل علي الخطط والناحية التكتيكية وتثبيت تشكيلة الفريق قدر الامكان وأضاف لدينا بعض الغيابات التي كانت في الفترة الأولى من الإعداد بسبب اصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا والذين انضموا لتدريب الفريق مؤخرا، ولاعبو الفريق لديهم الجدية والحماس والالتزام في أداء التدريبات وتطبيقها بشكل مثالي وواضح الاصرار الكبير من قبل الجميع إدارة النادي واللاعبين علي استكمال الجولات الثلاث وتحقيق التأهل لدوري الاضواء للموسم الكروي القادم.

واضاف لعبنا مباراتين وديتين أمام النصر وأمام ظفار نهدف من خلال هذه التجارب الودية الوقوف علي تشكيلة الفريق واكتشاف البدلاء وايضا مدى تطبيق اللاعبين لتنفيذ الخطط بأرضية الملعب ومدى التركيز الذي يتمتع به كل لاعب لأن مثل هذه المباريات لها أهمية كبيرة لنا كجهاز فني وإداري في فترة اعداد الفريق .

العطار :- الاستفادة من المباريات الودية

أوضح سالم سعيد الكثيري ( العطار ) عضو مجلس إدارة نادي صلالة بأن روح اللاعبين والحمد لله عالية واثبت اللاعبون التزامهم التام بالتدريبات والاستفادة القصوى منها وأن المباريات الودية التي خاضها الفريق تؤكد مدي تطور ورفع مستوى الأداء لدي اللاعبين وايضا ساعدت الجهاز الفني للفريق لوضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية للفريق وايضا مدى جاهزية البدلاء ونسعى جاهدين للعمل علي الاستعداد الجيد لخوض غمار مباريات الرسمية لدوري الدرجة الأولى المؤهلة للتأهل لدوري الاضواء وطالب اللاعبين بضرورة المحافظة علي لياقتهم البدنية ومستوياتهم من خلال الراحة التامة وعدم السهر والاختلاط والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية من جائحة كورونا كوفيد 19