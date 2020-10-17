على الملعب الرئيسي بالمجمع الرياضي بنزوى نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

سعياً من إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية للوقوف على آخر التحضيرات والتأكد من جاهزية الملعب الرئيسي بمجمع نـزوى لاحتضان مباريات دوري الاضواء ودوري الدرجة والأولى فقد تم التنسيق مع أندية المحافظة لإجراء بعض التمارين على أرضية الملعب، حيث أجرت أندية بهلاء ونـزوى وسمائل خلال الأيام الماضية بعض التدريبات بالملعب الرئيسي باستاد المجمع وذلك للوقوف على أرض مهيأة من حيث التدريبات وإقامة المباريات دون تأثير على العشب وأرضية الملعب بشكل عام .

وتعمل إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية على تذليل كافة الصعوبات والوقوف جنباً إلى جنب مع أندية المحافظة وتقديم الدعم لها من خلال فتح المرافق وتهيئة جميع الظروف وذلك لتحقيق الهدف المنشود.

جدير بالذكر أن الملعب الرئيسي بالمجمع الرياضي بنـزوى سيستضيف ٥ مباريات أولى المواجهات ستكون ضمن دوري الدرجة الأولى بين ناديي سمائل وبدية يوم ٢١ أكتوبر وثاني المواجهات تجمع ناديي بهلاء ومرباط ضمن دوري الأضواء يوم ٢٣ أكتوبر وثالث المواجهات بين ناديي نزوى وسمائل يوم ٢٦ أكتوبر ورابع مباراة بين ناديي بهلاء ونادي عمان يوم ٢٨ أكتوبر وختام المباريات بين ناديي سمائل والمضيبي يوم ٣٠ أكتوبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندية الداخلية تكثف تدريباتها لجولات الحسم نهاية الشهر الجاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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