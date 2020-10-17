تكريم ملاك الهجن بولاية صحار

صحار – من محمد السعيدي:

أقيم بمكتب والي صحار حفل تكريم بعض ملاك الهجن من أبناء الولاية والذين نالوا المراكز الأولى في مشاركاتهم داخل السلطنة وخارجها، وذلك تحت رعاية بدر بن ناصر الفارسي نائب والي صحار.

يأتي هذا التكريم كحافز لملاك الهجن لاستمرارهم في الحفاظ على هذا التفوق في المسابقات القادمة.

وقال بدر الفارسي نائب والي صحار إن هذا التكريم يأتي لملاك الهجن الذين نالوا شرف الفوز في المسابقات سواء داخل السلطنة وخارجها من أبناء ولاية صحار وتشجيعا لهم لبذل المزيد من الإنجازات كما أكد الفارسي على ضرورة المحافظة على هذا الموروث

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