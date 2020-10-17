لجنة الحكام باتحاد الكرة تجري اختبارات الترشح لنيل الشارة الدولية لحكم مساعد

أقامت لجنة الحكام باتحاد الكرة صباح أمس بقاعة المؤتمرات باستاد السيب اختبارات الترشح لنيل الشارة الدولية لحكم مساعد وأجريت الاختبارات لكل من محمد الغزالي وإبراهيم الشرقي وحمود الشعيبي وعمر العلوي بعد أن تم اختيارهم من قبل اللجنه بناء على مستواهم الفني والبدني خلال المواسم الماضية .

وقد أشرف على الاختبارات فريق عمل برئاسة سيف بن طالب الغافري رئيس لجنة الحكام وعضوية كل من خبير التحكيم عمر بشتاوي ومدير دائرة الحكام سالم البطاشي وياسر الرواحي وخالد الهنائي.

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