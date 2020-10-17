البشائر بطلاً للفئات العمرية وعبري وصيفاً وصلالة ثالثاً

في ختام بطولة الأندية للشطرنج

توج نادي البشائر بطلا لمنافسات النسخة الثانية من بطولة الأندية للفئات العمرية للشطرنج عبر الإنترنت التي نظمتها اللجنة العُمانية للشطرنج عبر برنامج Lichess خلال الفترة من 8 إلى 16 أكتوبر الجاري. وأزاح نادي البشائر بطل النسخة الماضية نادي أهلي سداب والذي ابتعد كثيراً هذا العام عن المراكز الثلاثة الأولى وذلك بتحقيق المركز الخامس بعد انتقال معظم لاعبيه لأندية أخرى .

وكل المعطيات والأسماء الممثلة لنادي البشائر هذا العام وكذلك النتائج الباهرة في بطولة العموم وتحقيق مركز الوصافة وبذات الاسماء أنهت البطولة قبل بدايتها ، وهو ما حدث فعلاً وذلك بتحقيق النتيجة الكاملة بـ 18 نقطة بمعدل فوز في جميع اللقاءات التسعة ، حيث تصدر لاعبو منتخب الناشئين الاسماء الممثلة للنادي بانس الدروشي وحمود البوسعيدي وعبدالرحمن الزدجالي وقصي الوردي وشهد البلوشية.

الوصافة وتمديد البطولة

في مشهد مكرر من النسخة الأولى يخطف نادي عبري مركز الوصافة وصلالة يقتحم المشهد ويكسب المركز الثالث بعد ابتعاده الكبير في الجولات الخمسة الأولى لكنه عاد من بعيد ليزاحم الكبار وبالاخص نادي عبري والذي ممدا بدورهما البطولة ليوم اضافي وذلك بإجراء مباراة فاصلة بين الناديين لتحديد مركز الوصافة والثالث بالبطولة بعد أن تعادلا في كل شيء في النقاط ب 15 نقطة والمواجهات ونقاط الخصوم لكن نادي عبري كان له الكلمة الفصل بالفوز في المباراة الفاصلة ب 3 مقابل 2 ضمن له المركز الثاني .

حيث مثل نادي عبري كل من : صهيب الربيعي فهد المحروقي وميثم الصالحي ومحمد المحروقي وزينة الهنائية ، بينما مثل نادي صلالة عبدالرحمن شماس وأحمد سالم فاضل وأحمد بيت سعيد وعبدالله بيت سعيد وروان البلوشية.

بينما حل صلالة ب رابعاً والبطل السابق للنسخة الماضية أهلي سداب خامساً والبشائر أزرق سادساً والرستاق سابعاً والخابورة ثامناً والسلام تاسعاً وممثل محافظة مسندم نادي مدحاء عاشراً.

وسجلت الجولة التاسعة من البطولة منافسة قوية ومثيرة وشهدت نتائج الترتيب العام للأندية مفاجآت جديدة وخاصة في المراكز من الثالث الى الخامس، وسجلت غياب بعض الأندية التي تواجدت في الجولات الأولى ضمن المقدمة، كما أفرزت المسابقة عدداً من المواهب الواعدة في الفئات العمرية وسجلت حضوراً لافتاً في المنافسات.

الجوائز الفردية للطاولات

احتكر لاعبو نادي البشائر الطاولات الثلاثة الأولى حيث تصدر الطاولة الأولى بعد انتهاء الجولات التسعة لاعب البشائر أنس الدروشي وحل صهيب الربيعي من نادي عبري ثانياً وسلطان المحروقي من نادي البشائر ثالثاً.

والطاولة الثانية حسمها لاعب المنتخب ونادي البشائر أيضاًحمود البوسعيدي وحل أحمد بن سالم فاضل من نادي صلالة ثانياً ولاعب نادي الرستاق محمد المسقري ثالثاً.

والطاولة الثالثة أيضاً كانت لنادي البشائر بحلول عبدالرحمن الزدجالي أولاً وجاء ميثم الصالحي لاعب نادي عبري ثانياًوحل أحمد بين سعيد لاعب نادي صلالة ثالثاً.

والطاولة الرابعة حقق محمد المحروقي لاعب نادي عبري المركز الأول وجاء خلفه لاعب البشائر أحمد الرحبي ثانياً وعبدالله بيت سعيد لاعب نادي صلالة ثالثاً

والطاولة الخامسة المخصصة للناشئات حققت شموخ البلوشية المركز الأول ممثلة لنادي أهلي سداب ، بينما حلت روان البلوشية لاعبة صلالة ثانياً ومريم البلوشية الممثلة الثانية لنادي صلالة ثالثاً.