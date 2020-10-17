اتحاد الطاولة يقدم عرضا مرئيا للاتحاد الدولي لمسيرة تطور رياضة كرة الطاولة النسائية بالسلطنة تزامنا مع احتفالات يوم المرأة العمانية

قدم الاتحاد العماني لكرة الطاولة عرضا مرئيا عن تطور كرة الطاولة النسائية بالسلطنة، وذلك في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ممثلة في دائرة الأداء العالي والتطوير عبر تقنية الاتصال المرئي ، حيث تزامن موعد تقديم الاتحاد لهذا العرض التقديمي مع احتفالات السلطنة بالذكرى الحادية عشرة ليوم المرأة العمانية الذي يصادف السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وقام سجاد بن محمد باقر نائب رئيس الاتحاد بتقديم شرح متكامل عن مراحل تطور رياضة كرة الطاولة النسائية على المستوى المحلي، حيث استهل العرض التقديمي بتعريف المشاركين بمدى اهتمام حكومة السلطنة بالمرأة وتخصيص يوم للمرأة العمانية وتحديدا في السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، للاحتفال بمنجزاتها وعطائها اللامحدود في مختلف المجالات ودورها المحوري كشريكة أساسية في مسيرة البناء والتنمية، وأشار سجاد الى أن المنتسبات لكرة الطاولة العمانية قدمن جهودا كبيرة في الارتقاء والتطوير باللعبة بالسلطنة سواء اللاعبات والمدربات والحكمات، متمنيا منهن اكمال المسيرة وبذل المزيد من العطاء لتحقيق كافة الأهداف المرسومة للرقي باللعبة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

بعدها انتقل نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالحديث عن جهود الاتحاد في عام 2014 ( اللجنة العمانية لكرة الطاولة آنذاك) بتطوير كرة الطاولة النسائية عبر الشراكة مع المدارس الحكومية والخاصة من خلال وزارة التربية والتعليم وكذلك الاتحاد العماني للرياضة المدرسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين لاحداث مزيد من التطوير والتحديث لكرة الطاولة على مستوى الطلبة والطالبات وايجاد المزيد من المدربين والمدربات المنتسبين للرياضة المدرسية وتأهيلهم في مجال كرة الطاولة.

وانتقل بعدها سجاد بن محمد باقر لتسليط الضوء على مشروع دوري ستاج للطالبات والذي تم اطلاقه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد العماني للرياضة المدرسية وشركة ستاج العالمية، وكان من ضمن المستهدفين للمشروع فئة الطالبات تحت عمر 12 عاما في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك مدرسات الرياضة البدنية، وتحدث سجاد عن أن المشروع تم تنفيذه في جميع محافظات السلطنة وتم توفير المعدات والادوات في النهائيات كدعم من الاتحاد لجميع المشاركين.

واستعرض نائب رئيس الاتحاد بعض الأرقام والاحصائيات الخاصة لعامي 2018 و2019 وارتفاع نسبة المشاركين من الطالبات والمدرسات في مشروع دوري ستاج، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 285 مدرسة بمختلف محافظات وولايات السلطنة الى جانب استفادة 698 لاعبا ولاعبة و290 مدرسا ومدرسة من البرنامج، كما تم اختيار عدد 15 لاعبة متميزة ضمن مراكز التدريب الى جانب اختيار عدد اثنين من اللاعبات في أسبوع دورة غرب اسيا للمراحل السنية في يناير المنصرم.

وعن البرامج والرؤية المستقبلية للاتحاد، حيث يسعى الاتحاد في عام 2023 الى زيادة عدد الحكمات بنسبة 30% ومساهمة الحكمات في بطولة العالم للرواد لكرة الطاولة والتي تستضيفها السلطنة عام 2023، الى جانب زيادة عدد اللاعبات في منتخب السلطنة لكرة الطاولة الى أكثر من 40-50 لاعبة واختيار ثلاث لاعبات للمشاركة في البطولات الدولية وتنظيم ثلاث بطولات نسائية لكرة الطاولة وتأهيل عدد خمس مدربات عمانيات في مجال كرة الطاولة.