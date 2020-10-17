الشباب والرياضة: رسائل إعلامية ولافتات علي أسوار 4300 مركز شباب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

بدأت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب علي المشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب القادمة خلال الفترة من 15 أكتوبر حتي 5 نوفمبر القادم.

ويأتي ذلك في إطار الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، في نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث الشباب بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظات الجمهورية تحت شعار" شارك كن إيجابي ".

وكتب علي اللافتات رسائل متنوعه أبرزها" إنزل شارك صوتك أمانة، بصوتك يبدأ التغيير شارك وتصنع مستقبلك، صوتك أمل جديد لبلدك إنزل شارك، إنزل وشارك وخليك إيجابي".

وأعلنت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية وآخري فرعية بمحافظات الجمهورية لتذليل أي صعوبات قد تواجه المشاركين ،تكوين كوادر شبابية من أعضاء برلمان الشباب والمتطوعين والفرق الكشفية والجوالة وأندية الفتاة وأعضاء شباب يدير شباب وأعضاء صفحة مراكز شباب مصر أمام مقار اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة للتنظيم خارج مقار اللجان مع اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية لسلامة المشاركين بالعرس الانتخابي وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الأمن والشباب والرياضة بالمحافظات.

وجدير بالذكر فقد أعلنت الهيئة العليا للإنتخابات بإجراء الانتخابات علي مرحلتين الأولي "فردي وقوائم" في دوائر 14 محافظة خلال الفترة من24-25 أكتوبر الجاري والتي تضم محافظات (الجيزة ،الفيوم،بني سويف،المنيا،أسيوط،الوادي الجديد،سوهاج،قنا،الأقصر،أسوان،

البحر الأحمر،الإسكندرية،البحيرة،مطروح)

وتستكمل الحملة القومية"شارك ...كن إيجابي" اللقاء التثقيفي والتوعوي الثاني غدا بمركز شباب إبشواي محافظة الفيوم بمشاركة الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد من الكيانات الشبابية بالمحافظة .