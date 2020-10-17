رغم هدف محمد صلاح.. ليفربول يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع إيفرتون 2 - 2.. فيديو

واصل فريق ليفربول، نزيف النقاط بالتعادل مع إيفرتون 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

كان ليفربول خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2، في الجولة الماضية، من البريميرليج.

الشوط الأول:

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول من تمريرة من محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر الكرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة.

وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا



واستحوذ إيفرتون على الكرة بعد إحراز ليفربول الهدف الأول، لكن دون خطوة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 12 أولى هجمات أرضية إيفرتون من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها لورين برأسة أعلى مرمى ليفربول.

وعاد ليفربول للضغط مجددا في الدقيقة 13 من تسديدة من فيرمينو ليشتتها الدفاع وتعود عرضية للريدز من الجانب الايسر وضعها فيرمينو ايضا خارج المرمى.

وتمكن إيفرتون من إدرك التعادل ع طريق كين في الدقيقة 20 من كرة عرضية.

وفي الدقيقة 24 أنقذ بيكفورد حارس إيفرتون فريقه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من أرنولود من ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

وفرض ليفربول سيطرته على اللقاء تماما، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي جاءت لساديو ماني وتياتجو ألكانتارا إلى أهداف.

في الدقيقة 39 أهدر محمد صلاح فرصة جديدة لفريق ليفربول بعد تمريرو رائعة لكن صلاح سددها سهلة في يد بيكفورد حارس إيفرتون.

استغل إيفرتون تقدم فريق ليفربول، ونفذ هجمة مرتدة في الدقيقة 40، لكن الهجوم أهدرها في النهاية بتسديدة بعيدة عن الحارس أدريان.

استعاد إيفرتون الكرة سريعا، وسدد ريتشارلسون كرة، لكنها جاءت أعلى القائمين والعارضة.

احتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل من الضائع، لكن الفريقين لم يتمكنا من التسجيل مجددا.

الشوط: الثاني:

بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا بقوة عن طريق محمد صلاح، لكن دفاع إيفرتون استخلص الكرة وقطعها فابينيو مجددا وسددها بشكل عشوائي لتصبح ركلة مرمى.

وواصل ليفربول مسلسل إهدار الفرص، هذه المرة عن طريق هندرسون الذي كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى الحارس بيكفورد في الدقيقة 48.

كاد إيفرتون أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها مرت من كالفيرت ليجدها الحارس أدريان في يده.

سيطر ليفربول على الكرة بعد ذلك، لكن دون خطورة على مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 60 انقذ أدريان فريق ليفربول من كرة خطيرة وضعها لاعب إيفرتون برأسة، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة.