زياش على دكة بدلاء تشيلسي أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة ساوثهامبتون، بعد قليل، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الأسبوع الـ5 من منافسات الدوري الإنجليزي. وشهد التشكيل عودة الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، في ظل غياب السنغالي إدوارد ميندي الحارس الجديد، والذي يعاني من إصابة، وعودة كريستيان بوليسيتش. كما شهد تواجد النجم المغربي حكيم زياش في قائمة تشيلسي هذا الموسم لأول مرة، وذلك على دكة البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة. وجاء تشكيل تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون كالتالي.. كيبا اريزابالاجا- سيزار ازبيليكويتا - أندرياس كريستينسن - كورت زوما - بينجامين تشايلويل - نجولو كانتي - جورجينهو - ماسون مونت - كاي هافيرتز - كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر. بينما جاءت دكة البدلاء: ويللى كاباييرو - فيكايو توموري - رييس جاميس - حكيم زيياش - تامي أبراهام - اوليفيه جيرو - كالوم هودسون أودوي

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