وزير الرياضة يستعرض استعدادات المنتخبات الوطنية لكرة القدم مع اتحاد الكرة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،عصر اليوم السبت بديوان الوزارة، أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.
بحث اللقاء الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعكسرات التدريبية المحددة لهم استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلًا عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبًا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقًا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم الفترة المقبلة، والتغلب على كافة التحديات وتحقيق الفوز في مبارياتهم، وإدخال السعادة على المصريين.
وأوضح عمرو الجنايني اهتمام اتحاد الكرة بتنفيذ كافة مطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب لهم؛ لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد بغية تطوير كرة القدم المصرية.
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