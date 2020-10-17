تغنى الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بدخول محمد صلاح نجم ليفربول نادي المائة مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون. وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "محمد صلاح 100 هدف في جميع المسابقات مع ليفربول.. (تصفيق)". وتعادل فريق ليفربول مع إيفرتون 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي. وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 72 من كرة صاروخية. ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون. وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يتغنى بمئوية محمد صلاح التاريخية مع ليفربول.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.