وزير الرياضة يكشف علاقة "طبق كبدة" بتتويج المنتخب الأوليمبى ببطولة إفريقيا

أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه حرص على الاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية من أجل بحث كافة الملفات الحالية من بينها ملفات اللجنة الخماسية المكلفة بها من قبل الاتحاد الدولى للعبة " الفيفا" بالإضافة إلى استعدادات المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير خلال الاجتماع المنعقد حاليا بالوزارة، أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية والحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستقرار فى الرياضة المصرية، مؤكدا أنه لا يمكن لا اى شخص أو جهة تهدد استقرار الرياضة المصرية.

وأوضح الوزير أن المنتخب الأول لديه مهمة كبرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها الرياضة العالمية.

وأشار إلى أن الكابتن حسام البدرى المدير الفنى وجهازه المعاون أمامهم تحديات كبرى وعلى الجميع المساندة والدعم لهم خلال المرحلة المقبلة.

وكشف د. أشرف صبحى، عن إصراره مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية على التواجد مع المنتخب الاوليمبى أثناء بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة تحت ٢٣ سنة، مشيرا إلى أنه كان حريصا بعد الفوز الاول للمنتخب فى البطولة على تناول الكبدة مع المنتخب الاوليمبى.