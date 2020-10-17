صلاح يواصل كتابة التاريخ.. ملخص وأهدف مباراة ليفربول وإيفرتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

تعادل فريق ليفربول مع إيفرتون 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.

الشوط الأول:

جاء الهدف الأول لفريق ليفربول من تمريرة من محمد صلاح لـ روبرتسون الذي مر من مدافع إيفرتون ومرر الكرة أرضية لساديو ماني الذي وضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة.

وغاب ساديو ماني عن مباراة ليفربول الماضية أمام أستون فيلا، بسبب إصابته بفيروس كورونا

واستحوذ إيفرتون على الكرة بعد إحراز ليفربول الهدف الأول، لكن دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 12 أولى هجمات أرضية إيفرتون من كرة عرضية من الجانب الأيسر وضعها لاعب إيفرتون برأسه أعلى مرمى ليفربول.

وعاد ليفربول للضغط مجددا في الدقيقة 13 من تسديدة من فيرمينو ليشتتها الدفاع وتعود عرضية للريدز من الجانب الايسر وضعها فيرمينو ايضا خارج المرمى.

وتمكن إيفرتون من إدرك التعادل ع طريق كين في الدقيقة 20 من كرة عرضية.

وفي الدقيقة 24 أنقذ بيكفورد حارس إيفرتون فريقه من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من أرنولود من ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

وفرض ليفربول سيطرته على اللقاء تماما، لكنه فشل في ترجمة الفرص التي جاءت لساديو ماني وتياتجو ألكانتارا إلى أهداف.

في الدقيقة 39 أهدر محمد صلاح فرصة جديدة لفريق ليفربول بعد تمريرو رائعة لكن صلاح سددها سهلة في يد بيكفورد حارس إيفرتون.

استغل إيفرتون تقدم فريق ليفربول، ونفذ هجمة مرتدة في الدقيقة 40، لكن الهجوم أهدرها في النهاية بتسديدة بعيدة عن الحارس أدريان.

استعاد إيفرتون الكرة سريعا، وسدد ريتشارلسون كرة، لكنها جاءت أعلى القائمين والعارضة.

احتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل من الضائع، لكن الفريقين لم يتمكنا من التسجيل مجددا.

الشوط الثاني:

بدأ ليفربول الشوط الثاني ضاغطا بقوة عن طريق محمد صلاح، لكن دفاع إيفرتون استخلص الكرة وقطعها فابينيو مجددا وسددها بشكل عشوائي لتصبح ركلة مرمى.

وواصل ليفربول مسلسل إهدار الفرص، هذه المرة عن طريق هندرسون الذي كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى الحارس بيكفورد في الدقيقة 48.

كاد إيفرتون أن يخطف الهدف الثاني في الدقيقة 49 من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها مرت من كالفيرت ليجدها الحارس أدريان في يده.

سيطر ليفربول على الكرة بعد ذلك، لكن دون خطورة على مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة 60 انقذ أدريان فريق ليفربول من كرة خطيرة وضعها لاعب إيفرتون برأسة، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 72 من كرة صاروخية.

ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدفا بقميص الفريق.

وفي الدقيقة 80 تمكن كالفيرت من تسجيل هدف قاتلا لـ إيفرتون من رأسية رائعة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 - 2.