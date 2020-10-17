أشرف صبحي : الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر أكبر من الجميع

اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اثناء اجتماعه بأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ان الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر اكبر من الجميع ولن نسمح لاي احد بتعطيل مسيرة انجازات الرياضة المصرية.

جاء ذلك بحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.

وبحث الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعسكرات التدريبية المحددة لهم استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلًا عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه حريص على تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبًا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقًا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.