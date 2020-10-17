أشرف صبحي : الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر أكبر من الجميع

اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اثناء اجتماعه بأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ان الرياضة المصرية لن تقف على فرد ومصر اكبر من الجميع ولن نسمح لاي احد بتعطيل مسيرة انجازات الرياضة المصرية.
جاء ذلك بحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.
وبحث الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعسكرات التدريبية المحددة لهم استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلًا عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه حريص على تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبًا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقًا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.
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