جماهير الكرة المصرية تحتفل بـ محمد صلاح بعد دخوله نادي المائة في ليفربول.. شاهد

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الانجليزى تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تسجيله هدفًا في شباك إيفرتون ليدخل محمد صلاح نادى المائة فى ليفربول بعد تسجيلة هذا الهدف.

واحتفلت جماهير الكرة المصرية بهدف صلاح المئوي فى الدورى الإنجليزى وجاءت أبرز التغريدات كالآتى:

- ‏‎#محمد_صلاح يصل للهدف رقم 100 بقميص ‎#ليفربول ، ويصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ الريدز يصل لهذا المعدل .

- ‏ماتش ممتع لابعد الحدود ليفربول بقيادة صلاح ممتع و ايفرتون بقيادة خاميس مدمر

- ‏ليفربول وإيفرتون.. محمد صلاح يعيد الريدز للمقدمة بهدف عالمي.

- ‏من كان يعتقد أن لاعبا عربيا سيلعب في البريميرليج ويسجل يوما 100 هدف لناد تاريخي ك ليفربول ، وسيبقى بهذا الثبات في العطاء ، إنجاز عظيم ومصدر فخر مايفعله محمد صلاح .

- ‏‎صلاح بقيت بحس إنه بيظهر لما الفرقة تكون كويسة بس مش بيعمل حاجة لو واقعين عكس منتخب مصر اللي بيبقى حرفيا شايله لوحده

بس سيبك من كل ده ماتش حلو بصراحة .

ودخل النجم المصري محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.