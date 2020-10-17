تعادل مثير بين إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد

حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول ومضيفه إيفرتون اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



حرم قرار من حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليفربول حامل اللقب من الفوز على غريمه وجاره إيفرتون، المتصدر-المفاجأة للدوري الإنكليزي هذا الموسم، عندما ألغى هدفا في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 في افتتاح المرحلة الخامسة السبت على ملعب "غوديسون بارك".

وسجل السنغالي ساديو مانيه العائد إلى المنافسات بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد (3) والمصري محمد صلاح (72) هدفي ليفربول، فيما أحرز مايكل كين (19) ودومينيك كالفرت-لوين هداف البريمرليغ إلى حد الآن (7 أهداف) هدفي أصحاب الأرض (81).

وسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث لليفربول في الوقت بدل الضائع قبل أن يلغيه الـ"VAR" بقرار مثير للجدل بداعي تسلل على الممرر مانيه.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة معززا صدارته إثر تعادل أول بعد أربعة انتصارات، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتا (10 نقاط).

وكان ليفربول سقط سقوطا مدويا 2-7 في المرحلة الرابعة أمام مضيفه أستون فيلا قبل فترة التوقف الدولية.

وافتتح مانيه الذي غاب عن لقاء فيلا لإصابته بفيروس كورونا، التسجيل بعد لعبة جماعية مميزة وصلت خلالها الكرة الى الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون مررها عرضية إلى السنغالي الذي تابعها في سقف المرمى من مسافة قريبة (3).

وتعرّض ليفربول لنكسة مبكرة مع خروج مدافعه العملاق وأفضل لاعب في الدوري في موسم 2018-2019 الهولندي فيرجيل فان دايك إثر اصطدام قوي مع حارس الخصم جوردان بيكفورد ليدخل جو غوميز بديلا (11).

حاول إيفرتون معادلة النتيجة عندما رفع الفرنسي لوكا دين عرضية ارتقى لها كالفرت-لوين إلا أن رأسيته علت العارضة (12).

واصل "توفيز" ضغطهم مستفيدين من هشاشة دفاع ليفربول الذي بدا مهزوزا منذ بداية الموسم ومرر الوافد المتألق هذا الموسم الكولومبي خاميس رودريغيز كرة بينية إلى كالفرت-لوين إلى داخل المنطقة تصدى لها الحارس الإسباني أدريان بديل البرازيلي أليسون بيكر الغائب بداعي الاصابة.

ومن الركنية الناتجة عنها التي نفذها رودريغيز، سجل كين أول أهداف أصحاب الأرض برأسية (19).

وهدّد ليفربول خصمه عندما نفّذ المتخصص الظهير الأيمن ترنت ألكسندر-أرنولد ضربة ثابتة كان لها بيكفورد في المرصاد (25).

وكادت أن تثمر ثنائية روبرتسون-مانيه عن هدف ثان عندما مرر الأول عرضية متقنة وصلت إلى الدولي السنغالي الذي تابعها بيسراه مرت بجانب القائم (34).

وأتيحت فرصة للفريق الأزرق للتقدم في النتيجة عندما رفع رودريغيز كرة من مشارف المنطقة وصلت إلى البرازيلي ريتشارليسون إلا أن رأسيته ارتدت من القائم (59)، قبل أن يتصدى أدريان لتسديدة الكولومبي من خارج المنطقة (65).

وبعد أن تراجع أداء ليفربول نسبيًا في الشوط الثاني، نجح في خطف هدف التقدم عندما شتت المدافع الكولومبي ييري مينا كرة خاطئة داخل المنطقة لتصل إلى صلاح تابعها بيسراه "على الطائر" على يمين بيكفورد (72)، مسجلا هدفه رقم 100 مع الفريق الاحمر في جميع المسابقات.

وأنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق بتصدي هائل لرأسية الكاميروني جويل ماتيب في أسفل الزاوية اليمنى (77).

وسجل كالفرت-لوين هدف التعادل لإيفرتون برأسية إثر عرضية عن الجهة اليسرى من دين (81)، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم منفردا بصدارة الهدافين ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في المباريات الخمس الأولى في الدوري منذ تومي لوتون في موسم 1938-1939.

وتألق بيكفورد مرة أخرى لإبعاد كرة مانيه من أمام المرمى بعد كرة بينية من صلاح (83).

وظن ليفربول أنه حقق هدف الفوز عندما مرر الإسباني تياغو ألكانتارا كرة إلى مانيه إلى مشارف المنطفة، مررها إلى هندرسون الذي تابعها في الشباك، إلا أن تقنية "في ايه آر" أشارت إلى وجود تسلل على السنغالي (90+3).

وكالات