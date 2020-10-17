بعد هدفه في إيفرتون.. محمد صلاح ثالث أسرع لاعب يدخل نادي المائة في تاريخ ليفربول

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط. جاءت هدفي ليفربول عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون. ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون. وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول كتابة التاريخ مع الريدز، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح أصبح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف في ليفربول، حيث وصل احتاج 159 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

ويعد روجر هانت أسطورة ليفربول هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص الريدز حيث احتاج 144 مباراة فقط، ويليه جاك باركنسون الذي حقق نفس الرقم قي 153 لقاء.

يذكر أن محمد صلاح يحتل وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 6 أهداف، خلف كالفيرت مهاجم إيفرتون متصدر الترتيب بـ 7 أهداف.