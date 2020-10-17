بعد هدف صلاح التاريخي في إيفرتون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط.
جاءت هدفي ليفربول عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون.
ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.
وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل محمد صلاح هدفا في شباك إيفرتون:
1 - كالفيرت " إيفرتون": 7 أهداف
2- محمد صلاح " ليفربول ": 6 أهداف:
2- سون " توتنهام ": 6 أهداف
3- جيمي فاردي " ليستر سيتي " 5 أهداف
4- ويسلون " نيوكاسل " 4 أهداف"
4- نوباي " برايتون" : 4 أهداف
4- ساديو ماني " ليفربول" 4 أهداف
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