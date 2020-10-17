مدرب حرس الحدود: حظوظ الفوز أكبر لصالح الوداد المغربي أمام الأهلي الليلة

حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي. خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات. فيما يأتي التشكيل المتوقع للوداد المغربي أمام الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: رضا التكناوتي. خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين. خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني. خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.

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