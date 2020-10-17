إمبابي يوجه صدمة لباريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية، عن القيمة السوقية للدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في ظل رغبة عدد كبير من الأندية الأوروبية في التعاقد معه.

مبابي الذي كان هدفًا لـ ريال مدريد الإسباني، أصبح محط أنظار كبار أوروبا، ويبدو أن الصيف المقبل سيكون مشتعلًا للصراع على ضمه.

صحيفة "آس" الإسبانية، أفادت أن تكلفة مبابي الآن أصبحت 180 مليون يورو، مع انتهاء عقده في صيف 2022، وهذا من شأنه أن يخفض السعر خلال الفترة المقبلة.

في مايو الماضي، كشفت دراسة مدقق الحسابات "KPMG" أن سعر مبابي 177 مليون يورو، وعلى "TransferMarket" كان سعره 200 مليون، ووصل بعد جائحة فيروس كورونا إلى 180 مليونا.

يريد الباريسيون تجديد عقد كيليان مبابي بأي ثمن، لقد وضعوا 150 مليون يورو كـ راتب للاعب لمدة 5 مواسم، ومع ذلك، فإن كيليان لا يفكر في الاستمرار مع بطل الدوري الفرنسي.

وبذلك، سيكون الصيف المقبل هو اللحظة الحاسمة، والسوق الذي يجب أن يبيعه فيه باريس سان جيرمان، بدلًا من الاستسلام لخسارته مجانًا في صيف 2022.

باريس سان جيرمان لا يضمن الحصول على 180 مليون يورو، لأنه من الطبيعي أي نادٍ سيشتري لاعبًا يدخل عامه الأخير من العقد، سيدفع أقل مما تشير إليه قيمته، لأنه في غضون عامًا، يمكن الحصول عليه مجانًا.

وبذلك، قد يكون سعر مبابي يتراوح بين 130 و150 مليون يورو، مما يجعل الأمر معقدًا بالنسبة لـ باريس سان جيرمان، الذي سيكون من الصعب عليهم بيع نجمهم بأقل من قيمته السوقية.