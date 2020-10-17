دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يلا_يا_اهلي، دعما للمارد الأحمر في مباراة النصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا امام فريق الوداد المغربي. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يارب ياعالي انصر الاهلي الغالي‎#يلا_يا_اهلي" و "‏الليلة مش هزار أفريقيا يا أبطال ‎#يلا_يا_اهلي". وقال آخرون "‏عاهدناكم رجال فكونوا علي قدر المسؤولية ‎#يلا_يا_اهلي" و "‏‎#يلا_يا_اهلي قاتل من اجل البطوله.. و" ‏-ولنا في هذا اليوم 90 دقيقه حياه ⁦ملايين بتقول انصره يا الله ⁦يارب انصرنا ‎#يلا_يا_اهلي". و" ‏يلا يا أبطال احنا معاكم في دهركوا طول العمر على الحلوه والمره معاكو وان تشرفونا زي كل مره". واضاف اخرون "‏العب برجوله موت علي الكوره افريقيا للابطال وانت الاسطوره" و" ‏اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين يارب يا عالى انصر الأهلي الغالي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يلا يا أهلي.. الجماهير تساند المارد الأحمر لتحقيق البطولة الافريقية للمرة التاسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.