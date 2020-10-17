الشوط الأول.. سواريز يتقدم لأتليتكو في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

تقدم نادي أتليتكو مدريد بهدف في شباك سيلتا فيجو بالشوط الأول من المباراة المقامة ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح الأوروجواني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في تسجيل هدف التقدم للروخيبلانكوس أمام سيلتا فيجو.

وتعاقد نادي أتلتيكو مدريد مع لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني هذا الموسم بشكل مجاني، بعد فسخ عقده بالتراضي مع البلاوجرانا.

وقام لويس سواريز بالرد على إدارة برشلونة التي استغنت عنه بالتألق مع فريق أتلتيكو مدريد، بتسجيل ثالث أهدافه مع الفريق المدريدي بمسابقة الدوري حتى الآن.

ونجح لويس سواريز من تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد بالدقيقة السادسة من عمر شوط المباراة الأول، بعد تمريرة رائعة من الشاب المميز مانويل سانشيز.