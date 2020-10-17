خبير تونسى: الأهلي يسعى للتوهج فى الدار البيضاء.. والوداد يلعب بآخر أوراقه

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى الضوء على حظوظ فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي فى مباراة الليلة المقرر إقامتها أمام الوداد البيضاوى على ملعب استاد محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا. وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الأهلي المجند بكامل نجومه سيسعى لتحقيق نتيجة جيدة في الدار البيضاء في بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني انتظارا لمباراة العودة يوم 23 أكتوبر بالقاهرة بينما سيحاول الوداد حسم النصف النهائي منذ شوطه الأول بالدار البيضاء.

وتابع : النقاد في مصر وخارج مصر استغربوا تعاقد الاهلي مع الفني الجنوب افريقي لكن إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب عبرت على قناعتها بالتعاقد مع موسيماني الذي غير العديد من الأشياء منذ التحاقه بالقلعة الحمراء وحقق انتصارين وتعادل في الدوري المصري . وتسائل الحاجي قائلا : هل ينجح المدير الفني للمارد الأحمر فى مواصلة النجاح هذه المرة على المستوى الافريقي وهو الذي كان قريبا جدا من هذه الأجواء عند اشرافه على صنداونز الجنوب افريقي ويعتبر خبيرا بخفايا هذه المسابقة.

وأضاف: الأهلي سيكون في قمة أدائه وهو الذي أنهي مسابقة الدوري متوجا للمرة 42 في تاريخه في المقابل سيدخل الوداد بكل قوته وهو الذي خسر لقب البطولة المغربية في امتارها الأخيرة لصالح الغريم الرجاء. وعن حظوظ الوداد قال الحاجي: الوداد الذي خسر كل شيء محليا سيلعب اخر أوراقه في هذا الموسم وفي ذهن لاعبيه نهائي النسخة الماضية في المقابل سيكون الأهلي أفضل من الناحية الذهنية واقل ضغطا لكن يبقى السؤال المطروح هو هل ان استقدام موسيماني في هذا الظرف بالذات سيلعب لصالح الفريق ام سيكون عائقا فنيا خاصة وان الفني الجنوب افريقي لم يستطع تجاوز بيراميدز صاحب الوصافة في الدوري المصري وهي مباراة من المستوى الأول في المسابقة.