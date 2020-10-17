تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي وموعد المباراة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام مساء اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 المباراة الهامة والمرتقبة بين النادي الأهلي المصري وبين نادي الوداد المغربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، حيث ستقام المباراة على ستاد محمد الخامس بالمغرب وذلك في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حيث تأتي تلك المباراة بعد فترة توقف البطولات الأفريقية دام لأكثر من 6 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتباراً من شهر مارس الماضي.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة:-

ستقام مباراة النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 على استاد محمد الخامس بالمغرب بالدار البيضاء وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي فهي قناة Bein Sports HD7، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية من خلال الاستوديو التحليلي الذي يسبق إقامة المباراة وبعدها.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي:-

أستقر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به النادي الأهلي مباراة ذهاب نصف النهائي أمام الوداد المغربي بالدار البيضاء وهذا التشكيل هو:-

محمد الشناوي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جونير أجاي، محمد مجدي قفشه، مروان محسن.

يذكر أن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بيتسو موسيماني قد جاء خلفاً للمدير الفني النمساوي رينيه فايلر، والذي طلب عدم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي بعد انتهاء الموسم الكروي وحصول النادي الأهلي على بطولة الدوري العام بجداره وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه في جدول ترتيب فرق الدوري المصري.