الرياضة

ضياء السيد: مباراة الأهلى والوداد صعبة.. وغياب الجمهور فى صالح الأهلي

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أكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي والوداد البيضاوى المقرر إقامتها الليلة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا صعبة للغاية.
 
قال ضياء السيد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مباراة صعبة للغاية على الطرفين وأهم شئ يجب على النادى الاهلى فى اللقاء أن يستفيد منه لقاء الذهاب ومن اهم الايجابيات أن ينصب تركيزه على أن يسجل هدفا ولا يستقبل أية أهداف فى مرماه بلقاء الذهاب.
شدد على أن الاهلى يمتلك أفضلية بشأن غياب عامل الجمهور عن المباراة وهو عامل ايجابي لصالح القلعة الحمراء لافتا إلى أن الوداد البيضاوى على ملعبه سوف يهاجم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه.
وأعرب مدرب عام منتخب الفراعنة الكبار السابق عن أمنياته بتحقيق الشياطين الحمر للفوز على الوداد البيضاوى المغربي وعدم الإلتفات إلى حكم المباراة لاسيما وأن الحكم عليه علامات استفهام.

 

وطالب ضياء السيد لاعبى النادى الأهلي بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر وتحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الذهاب من أجل الحصول على أريحية فى مباراة الإياب فى القاهرة والتاهل الى نهائى دورى أبطال إفريقيا. 

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام الوداد المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.

فيما جاء تشكيل فريق الوداد المغربي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام الوداد المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.

فيما جاء تشكيل فريق الوداد المغربي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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