ضياء السيد: مباراة الأهلى والوداد صعبة.. وغياب الجمهور فى صالح الأهلي

قال ضياء السيد فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مباراة صعبة للغاية على الطرفين وأهم شئ يجب على النادى الاهلى فى اللقاء أن يستفيد منه لقاء الذهاب ومن اهم الايجابيات أن ينصب تركيزه على أن يسجل هدفا ولا يستقبل أية أهداف فى مرماه بلقاء الذهاب.

شدد على أن الاهلى يمتلك أفضلية بشأن غياب عامل الجمهور عن المباراة وهو عامل ايجابي لصالح القلعة الحمراء لافتا إلى أن الوداد البيضاوى على ملعبه سوف يهاجم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه.

وأعرب مدرب عام منتخب الفراعنة الكبار السابق عن أمنياته بتحقيق الشياطين الحمر للفوز على الوداد البيضاوى المغربي وعدم الإلتفات إلى حكم المباراة لاسيما وأن الحكم عليه علامات استفهام.

وطالب ضياء السيد لاعبى النادى الأهلي بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر وتحقيق نتيجة طيبة فى لقاء الذهاب من أجل الحصول على أريحية فى مباراة الإياب فى القاهرة والتاهل الى نهائى دورى أبطال إفريقيا.