حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: صبرى رحيل – أسامة عزب – رجب الصافى – محمود شعبان خط الوسط: كريم الديب – أحمد مانجا – خالد الغندور. الخط الهجومى: محمد الصباحى – رزاق سيسيه – أيمن غباشى. ويتواجد على دكة البدلاء كل من "عمرو خليل – السيد سالم – بلال السيد – أحمد حجى – أحمد رفعت – ايمانويل اوكوى – أحمد راشد – عبد الغنى محمد – مروان عطية". ويتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة اليوم بإستاد الجيش ببرج العرب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من استاد برج العرب.. شاهد الظهور الأول لحسام حسن قبل قيادة الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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