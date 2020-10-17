الرياضة

أيمن دجيش يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة الوداد البيضاوى

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حذر أيمن دجيش عضو لجنة الحكام فى اتحاد الكرة لاعبى النادي الأهلي فى مباراة الليلة أمام الوداد البيضاوى المغربي المقرر إقامتها فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

 

قال عميد الحكام فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الحكم الزامبي سيكازوى من الحكام الكبار في افريقيا ولكن كان لديه مشاكل في دوري ابطال إفريقيا الماضي ولكنه عاد في الامم الافريقية الأخيرة بأداء قوى.
أضاف : علي لاعبي الاهلي التركيز في الملعب فى مواجهة الوداد البيضاوى وعدم التركيز مع الحكم لاننى أعتقد أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لديه اهتمام كبير بنجاح البطولة عكس بطولة العام الماضي والتي كان بها مشاكل كثيرة.
تابع : أعتقد ان هناك تغيرا كبيرا لدي الكاف وحرصا كبيرا علي نجاح البطولة والتحكيم جزء كبير منها معربا عن أمنياته بكل التوفيق للاهلي اليوم والزمالك غدا وباذن الله النهائي مصري مصري.

يذكر أن التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام الوداد المغربي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.

فيما يأتي التشكيل المتوقع للوداد المغربي أمام الأهلي المصري كالتالى :

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.

يذكر أن التشكيل المتوقع للأهلي المصري أمام الوداد المغربي جاء على النحو التالي :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.

فيما يأتي التشكيل المتوقع للوداد المغربي أمام الأهلي المصري كالتالى :

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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