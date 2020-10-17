أيمن دجيش يحذر لاعبي الأهلي من حكم مباراة الوداد البيضاوى

قال عميد الحكام فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الحكم الزامبي سيكازوى من الحكام الكبار في افريقيا ولكن كان لديه مشاكل في دوري ابطال إفريقيا الماضي ولكنه عاد في الامم الافريقية الأخيرة بأداء قوى.

قال عميد الحكام فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الحكم الزامبي سيكازوى من الحكام الكبار في افريقيا ولكن كان لديه مشاكل في دوري ابطال إفريقيا الماضي ولكنه عاد في الامم الافريقية الأخيرة بأداء قوى.

أضاف : علي لاعبي الاهلي التركيز في الملعب فى مواجهة الوداد البيضاوى وعدم التركيز مع الحكم لاننى أعتقد أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لديه اهتمام كبير بنجاح البطولة عكس بطولة العام الماضي والتي كان بها مشاكل كثيرة.

تابع : أعتقد ان هناك تغيرا كبيرا لدي الكاف وحرصا كبيرا علي نجاح البطولة والتحكيم جزء كبير منها معربا عن أمنياته بكل التوفيق للاهلي اليوم والزمالك غدا وباذن الله النهائي مصري مصري.