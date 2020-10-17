مان سيتي ضد آرسنال.. النني على مقاعد البدلاء .. وأجويرو أساسيًا

يستضيف مانشستر سيتي، منافسه أرسنال، في السادسة والنصف مساء، في مواجهة ساخنة، ستجمعهما على ملعب الإتحاد، فى إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: المرمى: إيدرسون. الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – ناثان أكي – جواو كانسيلو. الوسط: رودريجو – فيل فودين – بيرناردو سيلفا. الهجوم: رياض محرز – أجويرو – ستيرلينج. وجاء تشكيل آرسنال كالاتي المرمى: لينو الدفاع: روب هولدينج – جابريال – كيران تيرني الوسط: هيكتور بيليرين - داني سيبايوس – تشاكا – ساكا الهجوم: ويليان – أوباميانج – نيكولاس بيبي

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط، جمعهما من انتصار وتعادل وخسارة، ويتبقي له مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا، بينما يحتل أرسنال، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.

وكان مانشستر سيتي، قد تعثر في مباراته الأخيرة، بالتعادل الإيجابي، أمام ليدز يونايتد، بهدف لمثله، بينما حقق أرسنال، الفوز على شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف.