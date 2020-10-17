خاص | الأهلي يعيد ثنائي الفريق من جديد

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وأكد أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة كان يرغب في تواجد ثنائي الفريق نظرا لإمكانيتهم الفنية داخل الملعب .
وسيطرت حالة من الحزن الشديد على لاعبى نادى سموحة، بعد ضياع أحلامهم فى الحصول على المركز الرابع ببطولة الدورى العام؛ عقب التعادل السلبى أمام المقاصة فى مباراة الجولة الـ33 من المسابقة.
وأكد اللاعبون، أنه منذ تولى الكابتن أحمد سامى، منصب المدير الفنى للفريق، واختلف سقف الطموحات تمامًا بعدما نجح فى استنفار طاقتهم، وأعاد إليهم الرغبة فى المنافسة على تحقيق مركز متقدم فى جدول المسابقة؛ خصوصا فى ظل التكتيك الجديد الذى عمل عليه المدير الفنى، ونجح فى تحقيق الفوز فى مباريات متتالية رغم صعوبتها.
وأوضح صلاح محسن، مهاجم الفريق، أن أحمد سامى مدرب كبير، ومتمكن من أدواته وقادر على صناعة الفارق فى أى مكان يتواجد فيه؛ فى ظل امتلاكه فكرًا تدريبًا عاليًا لا يقل فى قدراته عن المدربين الأجانب ولولا غياب التوفيق عن الفريق فى المباراة الأخيرة لكان سموحه خطف المركز الرابع من أنياب المقاولون العرب
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