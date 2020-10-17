حسام البدري يكشف أسباب رفضه خوض منتخب مصر لمباريات ودية..فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سبب عدم خوض مباريات ودية خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن ضغط اللقاءات في كل الدوريات منعته من استعداء اللاعبين.

وأضاف البدري خلال تصريحاته : لم استطع استدعاء اللاعبين الفترة الماضية لأنهم لم يخوضوا عددا جيدا من المباريات حتي يتم الاتفاق علي القائمة للمشاركة في معسكر او مباريات ودية بجانب ارتباطات الاندية الاهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الافريقية وبالتالي سيكون هناك ضغط قوي علي اللاعبين وقد يتسبب في إصاباتهم.

وأكمل : بعد طرح وجهة نظري السابقة امام وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي صدق عليها وأعلن دعمه الكامل للمنتخب الفترة المقبلة خلال التجهيزات للمواجهات.

وأوضح : اجتمعت مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات واللجنة الخماسية لإدراة اتحاد الكرة وبالفعل وضعنا تصورا للمباريات القادمة والمعسكرات والوديات.

واختتم حسام البدري تصريحاته قائلا : لابد للأندية ان تكون متعاونة الفترة المقبلة ومن المحتمل ان يكون هناك معسكر مفتوح للأندية التى انهت الموسم مبكرا .