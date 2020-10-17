باتشيكو: هدفنا الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وشدد على أن الفريق جاهز للمباراة رغم الغيابات التي يعاني منها الزمالك في الفترة الحالية.
واضاف المدير الفني أن حالة فرجاني ساسي لاعب الفريق المصاب بكورونا مستقرة وأنه يتمنى له الشفاء العاجل كي يكون مع الفريق في مباراة الإياب.
وقال باتشيكو: "الفريق خاص خمس مباريات في 15 يومًا فقط، ولاعبي الزمالك يشعرون بالإجهاد، وأتمنى ألا ينعكس ذلك على مباراة الرجاء المهمة".
وتابع: "اقدم التهنئة لنادي الرجاء على الفوز بلقب الدوري، وسنظهر شخصيتنا وطموحنا في مباراة الغد أمام بطل المغرب لأن هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية".
وأضاف المدرب قائلا : "مواجهة الزمالك والرجاء من شوطين، وستحسم في الجزء الثاني من خلال مواجهة الإياب في مصر، خاصة أن ملعبنا سيمنحنا أفضلية نظرية".
وشدد المدير الفني البرتغالي على أن كل الفرق التي بلغت الدور نصف النهائي قوية، وفرصها متساوية
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