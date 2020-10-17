أتليتكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو بثنائية بالدوري الإسباني

فاز أتليتكو مدريد على نظيره سيلتا فيجو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت خلال الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
سجل هدف أتلتيكو الأول النجم لويس سواريز بعد دقائق من بداية المباراة بعد لُعبة جماعية جميلة وصلت بها الكرة إلى يسار منطقة الجزاء لتُمرر إلى سواريز الذي أسكنها الشباك بتسديدة دقيقة.
لم يصمت سيلتا فيجو وحاول العودة في المباراة عبر عدة فرص لكن أتلتيكو كان منيعًا في الدفاع كما سنحت فرصة جديدة لسواريز لمضاعفة النتيجة أمام المرمى لكنه أضاعها.
دخل كاراسكو وجواو فيليكس في الشوط الثاني بتشكيلة الآتليتي في مكان الثنائي القوي لويس سواريز ودييجو كوستا، لكن سيلتا كان الأكثر رغبة وتسديدًا على المرمى لكنه لم ينجح في هز شباك الحارس يان أوبلاك.
وكانت أخطر فرص فريق المدرب جارسيا عند الدقيقة 88 بعد كرة ثابتة لُعبت على رأس المدافع الكولومبي خيسون موريّو ولكن رأسيته ضربت بالشباك الخارجية.
ثم أضاف أتلتيكو الهدف الثاني بعد لعبة مدهشة من جواو فيليكس استعرض بها مهاراته ثم سدد كرة قوية بيسراه ارتدت من العارضة وأكملها كاراسكو في الشباك برأسية.
وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 8 نقاط من 4 مباريات لعبها حتى الآن، بينما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 5 نقاط فقط.
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