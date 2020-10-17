واكمل حديثه " لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا ".
وأضاف شيكابالا قائلا : "جمهور الزمالك يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا".
واضاف شيكابالا "اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية سواء على ملعبك أو خارجه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيكابالا عن مواجهة الرجاء: الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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