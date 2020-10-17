الرياضة

شيكابالا عن مواجهة الرجاء: الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب

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أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك أهمية مباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى  أن الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب .
واضاف شيكابالا صانع ألعاب الزمالك :" توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق, وخاصة نحن لأننا قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا.

واكمل حديثه "  لكننا عدنا الآن واستعددنا جيدًا ونأمل في تحقيق هدفنا ".

وأضاف شيكابالا قائلا : "جمهور الزمالك يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا".

واضاف شيكابالا "اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية سواء على ملعبك أو خارجه".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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