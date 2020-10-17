حكم دولي يحذر لاعبي الأهلي من سيكازوى: مشهور بالإفراط فى الإنذارات

طالب الحكم الدولى وائل مصطفى الصباغ لاعبى النادى الأهلي قبل مواجهة فريق الوداد البيضاوى الليلة على ملعب محمد الخامس فى إطار ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بالتعامل بهدوء وعدم الإنصياع وراء إستفزازات المنافس إلى جانب اللعب على صافرة حكم اللقاء.

وقال وائل مصطفى الصباغ فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الزامبي سيكازوى حكم من حكام الصفوه رغم وجود علامات استفهام كثيرة جدا عليه ويجب علي لاعبي الاهلي ان يتعاملو بهدوء جدا والابتعاد عن اي مشاحنات والتعامل بحكمه مع حكم اللقاء وعدم الانصياع لاي استفزازات سواء من لاعبي الوداد او الحكم.