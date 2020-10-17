الدوري الإنجليزي .. تشيلسي يفشل في الفوز على ساوثهامبتون

التعادل رفع رصيد تشيلسي في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما احتل ساوثهامبتون المرتبة العاشرة بنقطة أقل.

يستضيف مانشستر سيتي، منافسه أرسنال، في السادسة والنصف مساء، في مواجهة ساخنة، ستجمعهما على ملعب الإتحاد، فى إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي، قد تعثر في مباراته الأخيرة، بالتعادل الإيجابي، أمام ليدز يونايتد، بهدف لمثله، بينما حقق أرسنال، الفوز على شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف.