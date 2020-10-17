دورتموند ولايبزيج يهزمان هوفنهايم وأوجسبورج في البوندسليجا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره هوفنهايم بهدف نظيف، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الألماني " بوندسليجا".

هدف المباراة الوحيد أحرزه ماركو رويس في الدقيقة 76، ليقود فريقه لتحقيق الانصار الثالث في البوندسليجا هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، فاز باير ليفركوزن على ماينز بهدف نظيف أحرزه ألاريو، فيما خسر هيرتا برلين أمام شتوتجارت بهدفين نظيفين.

كما فاز لايبزيج على أوجسبورج بهدفين نظيفين، وتعادل فرايبورج مع فيردر بريمن بهدف لكل منهما.