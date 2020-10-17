شريف عبد الفضيل يدعم لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد: يا رب أفريقيا

حرص شريف عبد الفضيل، مدافع النادى الأهلى السابق، على دعم زملائه، قبل المواجهة المرتقبة فى التاسعة مساء اليوم، أمام الوداد الرياضى المغربى، فى مباراة ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر شريف عبد الفضيل صور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا "يارب افريقيا..????????"

ويواجه الأهلي منافسه الوداد في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة القارية، على أرضية استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتستحوذ مواجهات الأهلي والوداد على النصيب الأكبر لنادي القرن أمام الفرق المغربية، بعدما بلغت 8 مباريات، فيما التقى الأهلي الرجاء في 6 مباريات، و مواجهتين أمام «جمعية الحليب والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني»، ومواجهة واحدة للأهلي أمام فريق الجيش الملكي.

سجل الأهلي 23 هدفًا في شباك الفرق المغربية من خلال 17 لاعبًا، وكانت كلمة الافتتاح عن طريق طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي السابق، عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك جمعية الحليب، فيما كان آخر من سجل للأهلي في شباك الفرق المغربية مؤمن زكريا، لاعب الفريق الحالي.

أكبر فوز للأهلي أمام فرق المغرب عندما فاز على جمعية الحليب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1984.

استقبلت شباك الأهلي 20 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات، ولم ينجح لاعبوه في التسجيل أمام فرق المغرب على مدى 6 مباريات.