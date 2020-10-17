السفير المصري في الدار البيضاء يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء

زار أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، بعثة نادي الزمالك في فندق الإقامة من أجل دعم الفريق، قبل مواجهة الرجاء المغربي، واستقبله إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب، إلى جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وعلاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس إدارة النادي حيث تمنى السفير المصري التوفيق للبعثة البيضاء.

كما نقل إسماعيل يوسف، رئيس بعثة الزمالك، إلى السفير المصرى تحيات المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، إلى السفارة المصرية حول دعم بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوى المغربى.

ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي، في تمام التاسعة من مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.