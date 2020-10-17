ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي، في تمام التاسعة من مساء غد، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في الدار البيضاء يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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