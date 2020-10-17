الأهلي والوداد خارج الديار .. نجوم : لقاء صعب.. وخبراء التحكيم :احذروا سيكازوى

من جانبه أكد محمد حليم المدير الفنى لفريق حرس الحدود أن حظوظ فريق الوداد البيضاوى المغربي أكبر فى تحقيق الفوز أمام النادى الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت فى إطار ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وقال: مباراة صعبة للفريقين وإن كنت أري حظوظ الوداد أكبر نظرا لخسارتهم الدوري وذلك يمنحهم التركيز الاكبر من أجل التعويض.

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