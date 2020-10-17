ميلنر يشيد بأداء لاعبي ليفربول ويوجه رسالة لـ محمد صلاح

علق جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تعادل ليفربول امام فريق ايفرتون بالدوري الانجليزي ووصول محمد صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول.

ونشر ميلنر صورة صلاح وعلق عليها قائلا "اداء جيد للفريق وهدف مو الـ 100 رائع وهناك الكثير من الأشياء للحديث عنها".

وانتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ليواصل التوفيز تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة، بينما صعد ليفربول إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط.

جاء هدفي ليفربول عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح، بينما أحرز مايكل كين وكالفيرت هدفي إيفرتون.

ودخل محمد صلاح نادي المائة في ليفربول، بعد تسجيله هدفا في شباك إيفرتون.

وبهذا الهدف يصبح محمد صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي ينجح في تسجيل 100 هدف بقميص الفريق.

محمد صلاح أصبح أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف في ليفربول، حيث احتاج للعب 159 مباراة للوصول إلى هذا الرقم.

ويعد روجر هانت أسطورة ليفربول هو أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف بقميص الريدز حيث احتاج 144 مباراة فقط، ويليه جاك باركنسون الذي حقق نفس الرقم قي 153 لقاء.

يذكر أن محمد صلاح يحتل وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 6 أهداف، خلف كالفيرت مهاجم إيفرتون متصدر الترتيب بـ 7 أهداف