الزمالك متواجد والأهلي يغيب.. دوري أبطال إفريقيا يثير حماسة اللاعبين قبل انطلاق مباريات نصف النهائي

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال افريقيا المنافسين على هدافي البطولة هذا العام،ليشعل المنافسه بينهم قبل بداية المباريات المقرر إقامتها خلال الساعات القليلة القادمة.

وكتب الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا:" هكذا تكون قائمة الهدافين في دوري الأبطال الإفريقي، هل سيتمكن أحد من اللحاق بجاكسون موليكا؟

جاكسون موليكا هداف مازيمبي يتواجد برصيد 7 أهداف، وكريم عريبي النجم الساحلي 4 أهداف، واشرف بن شرقي الزمالك 4 أهداف، وايوب الكعبي الوداد المغربي 3 أهداف، بدر بانون الرجاء المغربي 3 أهداف.

ويغيب النادي الأهلي عن المنافسة، رغم وصوله الى الدور نصف النهائي، الذي سيواجه خلاله الوداد المغربي اليوم السبت.

انهي الجهاز الفي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرته الأخيرة مع لاعبيه داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وشهدت المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

وتتحرك حافلة الفريق الأحمر بعد قليل من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.