15 دقيقة.. إبراهيموفيتش يتقدم لـ ميلان بهدفين في شباك إنتر

تقدم فريق إيه سي ميلان بهدفين نظيفين على حساب نظيره إنتر، في المباراة التي تجمعهما في ديربي ميلانو في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش حصل على ركلة جزاء بعد عركلته من قبل الصربي كولاروف داخل منطقة الجزاء، ليتولى إبراهيموفيتش تسديدها في الدقيقة 12، لكن سمير هاندانوفيتش تصدى لها، قبل أن أن ترتد له ويسكنها الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة السادسة عشر، عاد زلاتان ليضيف الهدف الثاني لـ ميلان بتسديدة رائعة من متابعة للعرضية التي أرسلها لياو.

وجاء تشكيل ميلان لملاقاة إنتر كالآتي:



في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما



خط الدفاع: كالبريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز



خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - ساليمكيريس - هاكان تشالهانجلو - رافائيل لياو



خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش



ومن جهته، أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل فريقه إنتر لمباراة اليوم والذي جاء كالآتي:



في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش



خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - كولاروف - أشرف حكيمي



خط الوسط: بروزوفيتش - أرتورو فيدال - نيكو باريلا - إيفان بريسيتش



خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.



ويحتل فريق ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، فيما يحتل إنتر المركز السادس برصيد 7 نقاط.