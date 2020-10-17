عقب الهزيمة من الإنتاج| حسام حسن يتولى رسميًا القيادة الفنية لـ الاتحاد السكندري

طارق سليمان مدربا عام .

حسن مصطفي مدربا .

عماد المندوه مدربا للحراس.

د. محمد عنان طبيب الفريق .

وأتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى و عضوية هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي، أتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وأشار محمد مصيلحى إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.