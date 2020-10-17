عقب الهزيمة من الإنتاج| حسام حسن يتولى رسميًا القيادة الفنية لـ الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:-
حسام حسن مديرا فنيا .
إبراهيم حسن مديرا للكرة
طارق سليمان مدربا عام .
حسن مصطفي مدربا .
عماد المندوه مدربا للحراس.
د. محمد عنان طبيب الفريق .
وأشار محمد مصيلحى إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.
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