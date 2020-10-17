المنتخب المصري يواجه البرازيل وديا الشهر المقبل.. تفاصيل

يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراة ودية رسمية أمام منتخب البرازيل يوم 16 نوفمبر فى السعودية بإستاد " الجوهرة المشعة" في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020. يأتي خوض منتخب أوليمبي الفراعنة المباراة الودية امام نظيره البرازيلي ضمن الدورة الرباعية المقرر أن تستضيفها المملكة خلال الفترة من 13 حتى 16 نوفمبر. ونجح منتخب أولمبي الفراعنة تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالله فى حصد لقب أمم أفريقيا الذى أقيم نهاية العام الماضي فى القاهرة وتأهل الى أولمبياد طوكيو التى تأجلت الى عام ٢٠٢١. أضاف الدكتور أحمد عبدالله :" تقدمت باعتباري المشرف على المنتخب الأوليمبي بتصور شامل لفترة إعداد منتخب مصر الأوليمبي إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتم الموافقة عليه". يذكر أن أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي ساهمت خلال أزمة فيروس كورونا في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة. من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

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