موسمه انتهى مع الريدز.. إصابة فان دايك بـ قطع في الرباط الصليبي.. تفاصيل

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، لقطع في الرباط الصليبي.

وكشفت شبكة " بي إن سبورتس" عن تشخيص إصابة فان دايك القوية في مباراة اليوم أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، لتصدم مشجعي ليفربول وتؤكد أن اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الشبكة إلى ان موسم فان دايك مع ليفربول قد انتهى تقريبًا، حيث أنه سيغيب عن الفريق لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.

وتعادل ليفربول اليوم مع إيفرتون بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.