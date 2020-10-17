فاروق والجباس يشاركان في مران بيراميدز الجماعي

انتظم الثنائي محمد فاروق ودودو الجباس في المران الثاني لفريق نادي بيراميدز بمدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لمواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واكتفى فاروق ودودو بأداء تدريبات خاصة خفيفة في المران الأول بالأمس بسبب شعور الأول بإجهاد في السمانة وشعور الثاني من كدمة في القدم.
وتماثل اللاعبان للشفاء وشاركا في المران الثاني على ملعب مولاي عبد الله، وشاركا بصورة طبيعية في التدريب كاملا.
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