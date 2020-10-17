ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.. فيديو

وفي الدقيقة "61"، تمكن أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في شباك الإنتاج الحربي من خلال ركلة جزاء .
وفي الدقيقة "95"، تمكن مامادوا نياس من إحراز الهدف الثاني عقب الإنفراد بحارس مرمي الاتحاد السكندري لتسكن شباك زعيم الثغر
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