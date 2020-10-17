الرياضة

ملخص وأهداف المباراة المثيرة بين الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.. فيديو

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انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري  بفوز الأول بهدفين مقابل هدف  في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.
أحرز موسى دياورا لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "18" من عمر المباراة من خلال تمريرة طويلة من غنام محمد لتصل إلي موسى دياورا على حدود منطقة الجزاء سددها صاروخية بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى عماد السيد حارس الاتحاد السكندري .

وفي الدقيقة "61"، تمكن أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في شباك الإنتاج الحربي من خلال ركلة جزاء  .

وفي الدقيقة "95"، تمكن مامادوا نياس من إحراز الهدف الثاني  عقب الإنفراد بحارس مرمي الاتحاد السكندري لتسكن شباك زعيم الثغر

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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