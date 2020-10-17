المنيا بطلا للدورة التنشيطية الأولي لدوري مدارس الكرة النسائية

حصد منتخب المنيا لقب بطولة الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس للكرة النسائية التي أقيمت برعاية اتحاد الكرة وتحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية.

وفاز منتخب المنيا بالمركز الأول بعد تفوقه في المباراة النهائية علي القليوبية 1/2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي. وحصد منتخب الإسماعيلية المركز الثالث بعد الفوز علي السويس الذي جاء رابعا بثلاثية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وعقب المباراة الختامية قامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة بإهداء ايمان حسن وجيهان علام درع اتحاد الكرة التذكاري. وأعربت عبد الحق عن سعادتها البالغة بنجاح الدورة التنشيطية الأولي لدوري المدارس بمشاركة 14 منتخب مدرسي وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد دورة أخري تضم 14 محافظة آخرين من أجل مشاركة جميع المحافظات تمهيدا لانطلاق دوري المدارس. وأضافت عبد الحق أن أهم المكاسب هو توقيع بروتوكول الحصول علي الحافز الرياضي لللاعبات المشاركات في دوري المدارس للمرحلة الإعدادية مما سيساهم في تشجيع الطالبات علي المشاركة وممارسة اللعبة ومن ثم انتشار كرة القدم النسائية. ووجهت عبد الحق الشكر لايمان حسن وجيهان علام علي التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم كما وجهت الشكر لكل المشاركين في التنظيم والخروج بالدورة بهذا الشكل المتميز علي راسهم عبد اللطيف أمام وشعبان بسطاوي وشريف عبد العزيز واكرم جورج وجميع المنسقين .

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